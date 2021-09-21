Студентов ПГНИУ перестали выпускать из общежитий после нападения

После нападения на Пермский университет студенты ПГНИУ практически не могут выходить из общежитий, которые находятся на территории вуза. Об этом учащиеся сообщили «Русской службе Би-би-си».

Двое студентов рассказали, что смогли выйти из общежития и попасть за территорию университета только после того, как получили специальный пропуск. При этом за сутки такие разрешения получили всего несколько человек — многим учащимся отказались их давать.

Корреспондент издания подтвердил, что за несколько часов пройти через проходную университета смогли всего несколько человек. По словам студентов, в ПГНИУ до сих пор работают правоохранители.

Всего на территории вуза стоят два общежития — одно из них находится у корпуса, в котором 20 сентября произошло нападение. По словам президента университета Владимира Маланина, ограничения ввел СК. Он подчеркнул, что такие меры действуют только для тех, кто живет в этих общежитиях.

«Университет обеспечивает им (студентам) питание. Как только следственный комитет даст разрешение на свободное движение внутри университета, разумеется, все будут свободны», — сказал он.

Маланин также добавил, что Следственный комитет утвердил список сотрудников вуза, которые могут пройти на территорию. В него вошли порядка 40 человек. Как долго продлятся следственные действия на территории ПГНИУ пока не ясно.