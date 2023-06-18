Общество 18 июня 2023, 10:03 Студентов не будут просить исполнять гимн России и поднимать флаг перед занятиями Минобрнауки РФ не будет вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах Freepik

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Минобрнауки России не собирается вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в университетах. Об этом ТАСС рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города», — пояснил он, почему не планируют устанавливать такую церемонию.

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С 1 сентября прошлого года такая церемония проходит во всех школах и колледжах России в начале недели.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в российскую систему образования собираются вернуть трудовое воспитание. Законопроект об этом рассматривают в Госдуме России.

Кравцов также сообщил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ. Министр считает, что это хорошая мотивация для ребят. Меру должны ввести с нового учебного года.