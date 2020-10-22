Студентов не будут массово выселять из общежитий из-за коронавируса

«Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется», — сказал министр, добавив, что решения принимаются, исходя из ситуации в конкретном регионе.

Фальков напомнил, что в общежитиях по всей стране проживают более 800 тысяч студентов. При этом 25 тысяч мест зарезервировано под обсерваторы, более 80% этого резерва свободно. Также министр сообщил, что 40% студентов сейчас находятся на дистанционном обучении.

Комментируя закрытие на дезинфекцию трех корпусов в МГТУ имени Баумана, Фальков заявил, что причиной послужили нарушения санитарных норм в вузе. Там не было приборов для обеззараживания воздуха, отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, а студенты ходили без масок. Руководство вуза пообещало устранить нарушения до конца недели, после чего учебный процесс возобновится.