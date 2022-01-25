Студентов и преподавателей Петербурга наградили почетным знаком святой Татьяны

Церемония награждения лучших студентов и преподавателей Санкт-Петербурга почетным знаком святой Татьяны прошла в Воскресенском Смольном соборе в День студента. Об этом сообщили «Невские новости».

Награды получили 40 человек, которые внесли вклад в духовно-нравственное просвещение и активно участвовали в социальной жизни общества.

Сначала в храме прошла божественная литургия. После этого началась церемония награждения студентов, преподавателей и общественных деятелей.