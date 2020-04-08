Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России

Ведомство сообщило, что сейчас вопрос привлечения к полевым работам учащихся — на стадии обсуждения. Привлечь смогут только студентов, которые обучаются в специальных аграрных вузах. Возможно, что дополнительные силы потребуются в процессе уборки урожая. Дополнительная поддержка будет необходима предприятиям АПК. С чем это связано, не уточняется.

Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.

Накануне в Минсельхозе обсудили и техническую модернизацию сельского хозяйства. Также в ведомстве подвели итоги первого квартала 2020 года. Так, за первые три месяца этого года в России закуплено больше двух тысяч тракторов и больше 500 зерноуборочных комбайнов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минобороны, Минпросвещения и ФСИН заняться вопросом по привлечению солдат, студентов и осужденных к производству медицинских масок, об этом сообщал РБК.