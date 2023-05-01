Общество 01 мая 2023, 00:36 Студентов-бюджетников предложили обязать работать три года по распределению Госдума внесла закон об обязательной отработке по распределению для студентов-бюджетников РИА «Новости»

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Российских студентов-бюджетников могут обязать отрабатывать три года по специальности после выпуска из вуза. Соответствующий законопроект внесли для рассмотрения в Госдуму, его опубликовали в электронной базе парламента.

Согласно документу, государство тратит значительные средства на обеспечение образования, однако в райцентрах и муниципалитетах наблюдается весомая нехватка специалистов. Кроме того, у выпускников возникают трудности с трудоустройством после завершения обучения.

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Авторы законопроекта предложили определять место отработки по результатам заседания специальной комиссии, которая будет работать на базе учебного заведения. В случае отказа проходить отработку молодых специалистов обяжут компенсировать затраты государства на их обучение.

Российские абитуриенты теперь будут подавать заявку на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета только в одно высшее учебное заведение. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Раньше абитуриенты подавали пять заявлений на целевое обучение.