Студентку из Красноярска увезли в Баку и лишили связи за отношения с девушкой

Студентка из Красноярска перестала выходить на связь после того, как вместе с матерью уехала в Баку. Подруга уверена, что у девушки отобрали документы и средства связи и не дают выходить на улицу из-за ее нетрадиционной ориентации.

Как рассказала «360» подруга пропавшей девушки, Севгия-Субхани Исмаилова по национальности является азербайджанкой, но родилась в Норильске, второй год учится в Красноярском государственном медицинском университете. После того, как Исмаилова рассказала, что встречается с девушкой, у нее начались конфликты с матерью, но потом женщина сказала, что принимает ее, и попросила вернуться. Они вместе поехали в Баку.

14 января Исмаилова должна была вернуться в Красноярск, но не приехала. Между тем, по словам Полины, подруга присылала ей сообщения о том, что в семье ее избивают и угрожают.

«Она рассказывала, что ее били, пощечины делали, просто били по телу. Ей связывали руки и ноги, она так спала всю ночь. Ее дядя ей угрожал, руку резал, как будто вену. Мать нож к горлу подставляла, у нее даже след остался», — рассказала Полина.

Недавно девушка смогла убежать и спряталась в Баку у подруги. Но, поскольку у нее не было документов, она направилась в посольство. После этого родственники снова нашли Исмаилову.

«Я последний раз с ней связывалась вчера днем. Она сбежала, пряталась у подруги. У нее документы все забрали, она без ничего вообще была. В посольство пошла, чтобы ей из Красноярска отправили документы, чтобы ей подтвердили личность, чтобы она смогла вернуться», — сообщила Полина.

Девушка рассказала, что обратилась в полицию и написала там заявление об установлении местонахождения Исмаиловой. Кроме того, подруги пытаются привлечь к поискам в университет. Однако преподаватели КрасМГУ заявили «360», что не знают о такой студентке и о ее проблеме.

«В вузе никак не обсуждалось. Сегодня был ученый совет, никакой информации не было, даже в кулуарах не обсуждалось», — сказал профессор КрасМГУ Дмитрий Черданцев.

В МУ МВД «Красноярское» Ngs24.ru подтвердили, что Полина написала заявление об утрате связи с подругой, которая должна была вернуться 14 января. В полиции начали проверку.