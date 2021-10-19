Студентки ростовского техникума обвинили учителя в домогательствах

Учащиеся Миллеровского техникума агропромышленных технологий и управления в Ростовской области направили коллективную жалобу на учителя физкультуры. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам девушек, педагог к ним приставал. Они обвинили его в сексуальных домогательствах. Студентки рассказали, что во время занятий он их трогал.

«Сотрудник от предъявленных обвинений отказался. Относительно прикосновений, он объяснил их занятиями по гимнастике, когда требуются поддержки и фиксации», — отмечается в сообщении.

Проводится внутренняя проверка. Педагога отстранили от работы.