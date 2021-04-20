Студентке, обвинившей артиста «Кривого зеркала» в изнасиловании, может грозить 5 лет тюрьмы

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что студентка, которая заявила, что ее изнасиловал юморист Александр Морозов, оболгала комика. Юрист отметил, что девушка не обращалась в полицию. Об этом адвокат сообщил в беседе с «360».

Алешкин уточнил, что не является адвокатом Морозова, но высказал свое личное мнение о произошедшем. Алешкин принял участие в шоу Андрея Малахова, где обсуждалась эта ситуация.

«Поскольку девушка в полицию не обратилась, официально документов она не подавала, медицинская экспертиза ей не назначалась и не проводилась. На данном этапе можно говорить только о каком-то огульном обвинении, за которое девушка может понести ответственность в порядке статьи УК РФ 128.1, ч. 5 („Клевета“ — прим. ред.)», — сообщил адвокат.

Если окажется, что студентка оклеветала юмориста, ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Морозов может обратиться в полицию, поскольку его имя очернилось, а никаких обстоятельств по делу нет.

Алешкин также рассказал, что девушку якобы проверили на детекторе лжи.

«Полиграф, по крайней мере те результаты, которые нам показал эксперт, который выступал, сказал, что девушка лжет. Не было изнасилования», — сказал он.

Была продемонстрирована и запись, на которой видно, как юморист ложится вместе с девушкой, но что происходит после этого, непонятно.

«Видео обрывается в этот момент. А дальше что происходит, непонятно», — сообщил Алешкин.

Студентка Елизавета Еременко ранее заявила, что Морозов изнасиловал ее, когда отдыхал с ней в одном из московских отелей. Она сказала, что у нее есть доказательство — запись, которую она сделала на скрытую камеру.

Директор юмориста ранее в беседе с «360» заявила, что студентка завралась.