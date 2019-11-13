Студентка сиганула в реку в месте, где Соколов топил останки своей жертвы

Студентка из Петербурга устроила акцию после ареста доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве. Девушка решила реконструировать произошедшее на Мойке и прыгнула в реку там, где профессор пытался утопить останки жертвы.

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«Мы решили как-то мифологизировать, реконструировать это событие. Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому. Просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя относиться как-то оценочно. Мы решили сделать это такой вот реконструкцией», — объяснила студентка 78.ru.

Свой перформанс девушка провела вечером 12 ноября. Она надела бумажную треуголку цветов французского флага и сиганула в воду, прокричав Vive la France! («Да здравствует Франция»).

По ее словам, в акции вместе с ней участвовали еще два человека. Все происходящее молодые люди снимали на видео.

Олег Соколов упал в Мойку 9 ноября, после того как пытался утопить в реке останки убитой девушки и пистолет. Сотрудники полиции достали и задержали мужчину. Профессор признался, что 7 ноября застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Историка отправили на два месяца в СИЗО по решению суда. Во время заседания он заявил, что раскаивается в преступлении, а возлюбленную убил из-за того, что она плохо относилась к его детям.

Арест Соколова вызвал большой резонанс в обществе, а в Сети появилась петиция в защиту доцента с требованием его отпустить.