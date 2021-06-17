Студентка Московской консерватории обвинила преподавателя в расизме

Студентка Московской консерватории имени Чайковского Алина Пан рассказала о расистских высказываниях в ее адрес от профессора консерватории Александра Меркулова. Руководство консерватории встало на сторону студентки, написал «Ридус».

По словам студентки, конфликт начался после того, как она сдала преподавателю реферат о Дмитрии Шостаковиче, в котором рассказала о репрессиях, которым подвергала композитора советская власть. После этого студентка получила звонок от Меркулова.

«Зачем вы развезли эти страсти-мордасти про власть? Это все пережитки эпохи. Кстати прелюдию и фугу си минор я решил послушать и совершенно случайно наткнулся на ваше исполнение. Ну что я могу сказать, оно весьма посредственное, серенькое, средненькое. Совершенно ни о чем», — процитировала профессора Пан.

После этого во время экзамена, как рассказала студентка, Меркулов сделал в ее адрес несколько оскорбительных комментариев, в том числе и об «этнической принадлежности».

«Вы русским языком вообще как, свободно владеете? А то незаметно. Ну у вас какая этническая принадлежность? Вы слово „представление“ понимаете?» — с такой речью, по словам Пан, выступил Меркулов.

Ситуацию прокомментировал советник ректора Московской консерватории.

«Расистские заявления и комментарии от наших коллег мы безоговорочно осуждаем. А что касается Шостаковича и власти, пусть наши замечательные профессора полезут в архивы и почитают там, как травили Шостаковича и какой была тогдашняя власть», — сказал Юдин.