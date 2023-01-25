Общество 25 января 2023, 17:39 Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента после учебы Студентка МГУ на встрече с Путиным попросила в будущем взять ее на работу в администрацию Пресс-служба Кремля

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Студентка Московского государственного университета имени Ломоносова попросила российского лидера Владимира Путина в будущем взять ее на работу в администрацию президента. Глава государства пообещал предупредить кадровую службу о ее кандидатуре, сообщило РИА «Новости».

Девушка отметила, что набралась храбрости задать вопрос президенту. Студентка пояснила, что сама родом из Краснодара. Она вспомнила губернатора региона Вениамина Кондратьева, который сам работал в структуре администрации. Он занимал должность в управлении делами президента России, а оттуда перешел работать в Краснодарский край.

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«По уже сложившейся традиции <…> Кондратьева, хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента РФ по окончании учебы. Поддержали бы вы мою кандидатуру?» — спросила студентка.

Глава государства удивился такому вопросу. Но отвергать кандидатуру девушки не стал. Он пояснил, что все зависит от того, как она закончит университет. Президент напомнил, что, помимо администрации, есть множество структур и направлений, «чтобы родину поддержать». Но Путин все же пообещал «дать наводку в кадровую службу».

Президент прибыл в МГУ имени Ломоносова в среду, 25 января. В День студента он пообщался с учащимися вуза.