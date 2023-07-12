Общество 12 июля 2023, 18:46 Студентка из Нижнего Новгорода пришла на выпускной вечер с гекконом Джелли

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Выпускница Института биологии и биомедицины ННГУ (ИББМ) решила удивить своих одногруппников и прийти на выпускной бал с питомцем. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Девушка принесла геккона Джелли, которому всего 2,5 года. Она рассказала, что большую часть времени зверек проводит у себя укрытии — террариуме. Днем он спит, а ночью выходит «на охоту».

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Геккон ест преимущественно сверчков и тараканов, иногда — личинок бронзовок и зоофобусов.

«Мне кажется, сердца растопились не только у выпускников, но и у нашего замечательного руководства ИББМ», — сообщила журналистам нижегородка.