Студентка из Москвы попала в больницу с обморожением. Но ее перевели в психиатрическую больницу

Студентка из Москвы Кристина К. попала в больницу с обморожением. Но там ее привязали к кровати, а после и вовсе перевели в психиатрическую больницу, сообщил «Сноб».

Второкурсница уехала в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова утром 10 марта. В 13:20 девушка написала родителям, что едет домой и по дороге забежит в магазин. Позже 20-летняя студентка перестала выходить на связь. В 23:00 мама с папой позвонили в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». Около полуночи девушка вернулась домой с обмороженными руками и ногами — они почернели и не шевелились. Студентка была в полуобморочном состоянии от переохлаждения, с трудом говорила.

Родители вызвали скорую помощь, девушку доставили с диагнозом «обморожение» в городскую больницу № 17.

На следующий день пострадавшая написала, что чувствует себя лучше, пальцы начали шевелиться. Однако 12 марта родителям позвонили врачи и сообщили, что второкурсница находится в реанимации. Они добавили, что накануне вечером студентка пыталась сбежать из больницы, девушка якобы вырывалась и даже кого-то укусила. Поэтому врачи вызвали психиатрическую бригаду.

Утром 13 марта дежурный врач реанимации больницы сообщил, что психическое состояние девушки резко ухудшилось, ее пристегнули к кровати и будят, только чтобы она поела. Родителям запретили видеться с дочерью. Те написали в полицию заявление о незаконном удержании человека в медучреждении.

Позже Кристину отвезли в психиатрическую больницу имени Пучкова с диагнозом «острое полиморфное психическое расстройство», а позже перевели в психиатрическую больницу имени Алексеева. Врачи заявили, что ее психическое состояние находится «в острой стадии». На следующий день решение о принудительной госпитализации также принял суд — заседание было выездным, в больнице.

Родители заявили, что у дочери никогда не было проблем с психикой. Они подозревают, что с помощью перевода девушки в психиатрическую больницу медики пытаются скрыть врачебную ошибку. По их мнению, именно из-за нее состояние студентки резко ухудшилось. Адвокат семьи Дмитрий Джулай обжалует решение суда о принудительной госпитализации и будет добиваться независимой психиатрической экспертизы.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что изначально при госпитализации в больницу № 17 Кристина получила всю необходимую помощь, врачебных ошибок не было. А врачи не удерживали девушку, они выписали ее под амбулаторное наблюдение, добавили в ведомстве. Последнее заявление ее семья опровергает.