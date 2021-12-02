Студентка из Кирова выиграла миллион рублей на всероссийском конкурсе

Кировская студентка Алина Попова победила во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» и получила миллион рублей. Об этом сообщила «Кировская правда».

По данным ИА Nation News, конкурс начался этой весной в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал прошли 1000 студентов. Они посетили различные лекции и мастер-классы, а также выполнили последнее задание: спроектировали университет будущего.

Алина Попова стала одной из победителей.