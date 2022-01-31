Студентка из Казани заявила, что доцент унизил ее из-за сломанной челюсти

Учащаяся Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Дана Лоцких сообщила, что ее унизила преподавательница. Студентка в разговоре с «360» объяснила, что женщина некорректно высказалась о ее внешности.

Речь идет о сотруднице кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, доценте Г. Ш.

«Я у нее сдавала экзамен, сдать не смогла, некоторые моменты не знала. Она мне сказала: „Выходи — все“. Когда я вышла, она сказала моим одногруппникам и всем сидящим в аудитории, что вот я смотрю в ее зачетку и вижу — она тут такая красивая», — вспомнила Лоцких.

Преподаватель спросила, есть ли у девушки какие-то проблемы. Однокурсники рассказали, что в 2020 году она сломала челюсть.

«Потом она сказала, что у меня перекосилось не только лицо, но и мозги. Я стояла около аудитории, она увидела меня, сказала зайти, посидеть, подождать», — добавила студентка.

По ее словам, после этого преподавательница стала жалеть студентку, говорила, какая она раньше была хорошая и красивая.

«Она сказала: „Да не переживай, пластику сделаешь — все нормально будет“. Я считаю, что это очень непрофессионально, что должна быть субординация», — заявила студентка и добавила, что написала заявление в ректорат.

Источник фото: телеканал «360»

После того, как в TikTok Лоцких рассказала о случившемся, ей стали писать другие студенты по поводу этой преподавательницы. Ранее, по их утверждениям, она уже некорректно повела себя с девушкой, которая носила хиджаб и длинное платье.

«В данный момент в Казанском ГМУ создана комиссия для проведения служебной проверки на предмет выяснения подробностей этого конфликта», — сообщили «360» в пресс-службе университета.

Там добавили, что 4 февраля станут известны результаты служебной проверки и решение комиссии.