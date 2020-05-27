Студентка из Гвинеи умерла в екатеринбургском УрФУ. СК начал проверку

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти иностранной учащейся.

«Действительно, студентка умерла. Причина пока не известна», — рассказал ИА Ura.ru директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенманский.

Помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что следователи уже начали проводить проверку. При этом он отметил, что правоохранители не нашли признаков криминала в смерти студентки. «Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — сказал Чалков.

По информации вуза, студентка скончалась вечером 26 мая, пишет РИА «Новости». Сейчас университет находится на постоянной связи с посольством Гвинейской Республики. На каком курсе училась девушка и когда приехала в Екатеринбург, пока не сообщается.