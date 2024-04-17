Общество 17 апреля 2024, 10:42 Студентам-волонтерам предложили поработать с иностранцами в России Журналист Кононова: к работе с иностранцами в России нужно привлечь студентов Elena Mayorova/Global Look Press

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К работе с иностранными рабочими в России можно привлекать студентов. Волонтеры с последних курсов помогут им освоить русский язык и культуру страны. Таким мнением поделилась журналист «360» Елена Кононова в беседе со своей коллегой Аксиньей Гурьяновой.

Гурьянова предложила создать целое профессиональное агентство при министерстве иностранных дел России, которое бы в плотной связке работало с теми странами, откуда едут мигранты. Тех, кто хочет работать в России, заранее бы к этому готовили.

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«Чтобы выстроить работу, потребуется не один год», — ответила на это Кононова.

Гурьянова выразила надежду, что уйдет меньше времени. Она пояснила — проблема не в том, чтобы это «построить».

«Проблема в том, чтобы людей допустили к работе, которые готовы, у которых будет дедлайн», — добавила ведущая.

Кононова предложила привлечь к процессу молодежь. Например, выпускников институтов и университетов.

«Создать рабочую группу. Пусть делают проект и тут же его реализуют с тем самым дедлайном. Путь это будет какой-то эксперимент с одним конкретным государством», — заявила Кононова.

Ведущая Гурьянова согласилась, что идея очень хорошая. По ее мнению, можно было создать команды из студентов, которые занялись бы проектом.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы, в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что учебные учреждения нарушали правила.