Общество 13 сентября 2023, 16:29 Студентам-сиротам в России будут оказывать бесплатную юридическую помощь за счет государства

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Группа депутатских депутатов, среди которых Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец разработали поправки в действующий закон о сиротах, подразумевающие бесплатную юридическую помощь для осиротевших во время учебы молодых людей в возрасте до 23 лет. Документ прошел одобрение правительства, сообщила «Парламентская газета».

Депутаты объяснили, что осиротевшие молодые люди часто нуждаются в юридической помощи. Во-первых, они могут стать жертвой мошенников и потерять все деньги, оставшись без поддержки. Во-вторых, многие просто не вступают в наследство, не зная, что это необходимо.

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Также есть тонкости связанные с обучением. Например, осиротевший студент может перевестись на бюджет. Также им положена социальная стипендия.

Теперь петербургским депутатам предстоит внести в документ незначительный корректировки, после чего его примут.

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