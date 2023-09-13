13 сентября 2023, 16:29
Студентам-сиротам в России будут оказывать бесплатную юридическую помощь за счет государства
Группа депутатских депутатов, среди которых Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец разработали поправки в действующий закон о сиротах, подразумевающие бесплатную юридическую помощь для осиротевших во время учебы молодых людей в возрасте до 23 лет. Документ прошел одобрение правительства, сообщила «Парламентская газета».
Депутаты объяснили, что осиротевшие молодые люди часто нуждаются в юридической помощи. Во-первых, они могут стать жертвой мошенников и потерять все деньги, оставшись без поддержки. Во-вторых, многие просто не вступают в наследство, не зная, что это необходимо.
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Также есть тонкости связанные с обучением. Например, осиротевший студент может перевестись на бюджет. Также им положена социальная стипендия.
Теперь петербургским депутатам предстоит внести в документ незначительный корректировки, после чего его примут.
Законы
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