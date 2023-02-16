Общество 16 февраля 2023, 02:46 Студентам разрешат проходить практику у индивидуальных предпринимателей Совфед поддержал закон о праве студентов проходить практику у ИП Unsplash

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Совет Федерации одобрил поправки в закон об образовании, согласно которым студенты российских вузов смогут проходить практику у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил ТАСС.

Изменения внесут в положение об организации практической подготовки обучающихся. Сейчас практику имеют право проводить организации, которые работают по профилю определенной образовательной программы.

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«К организациям, осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, приравниваются лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты», — отмечено в законопроекте.

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Работающих студентов очной формы обучения в России предложили поддержать специальным налоговым вычетом. Письмо об этом депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В частности, предлагается уменьшить налоговую базу на половину размера регионального МРОТ при начислении НДФЛ с заработной платы.