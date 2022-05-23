Студентам рассказали, где искать работу на лето

Летом студенты вузов и колледжей обычно начинают искать подработку, чтобы заработать на свои нужды в свободное от учебы время. Самые удобные способы поиска работы для сайта РИАМО назвали в сервисе «Авито Работа».

Быстро найти работу можно в специальных Telegram-каналах, в которых публикуют вакансии. Часто работодатели ищут сотрудников без опыта работы и на рекрутинговых платформах. Для тех, кто хочет подработать удаленно, подойдут биржи фриланса — там публикуют разовые небольшие задачи, правда, и оплата за них часто не очень высокая. Многие компании также публикуют свои вакансии в соцсетях или на официальном сайте.

Студенты вузов могут обратиться в деканат — часто вузы сотрудничают с крупными компаниями и имеют возможность направить обучающихся на стажировки или испытательный срок.