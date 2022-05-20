Студентам предложили давать выходной после сдачи донорской крови

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок подготовили законопроект, предлагающий давать студентам выходной после сдачи донорской крови. Об этом написал RT.

Дело в том, что согласно трудовому кодексу трудоустроенным людям в день медосмотра, связанного со сдачей донорской крови, а также после дня сдачи дают дополнительные выходные. На студентов же это правило не распространяется, хотя они тоже бывают донорами.

«Между тем молодые доноры должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия», — говорится в проекте.