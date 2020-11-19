Студентам на дистанционке хотят сохранить стипендии при любых оценках за сессию
Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву, сообщил сайт RT со ссылкой на копию письма, которое парламентарий отправил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Он напомнил, что из-за обострения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах высшие учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Студентам непросто «организовать качественное самостоятельное обучение»: молодые люди находятся вдали от учебных заведений, лишены доступа к библиотекам и профильной литературе, не могут лично общаться с преподавателями.
Сухарев предположил, что в подобных условиях результаты зимней сессии могут оказаться не слишком хорошими. В итоге некоторые студенты потеряют стипендию. Депутат попросил сохранить им выплаты «независимо от результатов испытаний учебного года».
Ранее в министерстве науки и высшего образования РФ заметили, что выехавших из общежитий на период дистанционного обучения студентов стоит освободить от платы за проживание.