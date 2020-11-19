Студентам на дистанционке хотят сохранить стипендии при любых оценках за сессию

Результаты зимней сессии студентов, которых перевели на дистанционное обучение, не должны сказаться на их стипендиях. В Госдуме предложили сохранить выплаты в любом случае.

Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву, сообщил сайт RT со ссылкой на копию письма, которое парламентарий отправил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Он напомнил, что из-за обострения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах высшие учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Студентам непросто «организовать качественное самостоятельное обучение»: молодые люди находятся вдали от учебных заведений, лишены доступа к библиотекам и профильной литературе, не могут лично общаться с преподавателями.

Сухарев предположил, что в подобных условиях результаты зимней сессии могут оказаться не слишком хорошими. В итоге некоторые студенты потеряют стипендию. Депутат попросил сохранить им выплаты «независимо от результатов испытаний учебного года».

Ранее в министерстве науки и высшего образования РФ заметили, что выехавших из общежитий на период дистанционного обучения студентов стоит освободить от платы за проживание.