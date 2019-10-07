Студентам-иностранцам могут упростить трудоустройство в РФ

Парламентарий напомнил, что студенты-иностранцы могут подрабатывать в России без специальных разрешений лишь в двух случаях — либо на предприятиях, которые создали сами вузы, либо во время летних каникул. По мнению Умаханова, это существенно усложняет положение иностранцев, приезжающих в РФ учиться.

Авторы законопроекта предлагают разрешить иностранным студентам трудиться в РФ без получения разрешения. Вуз должен просто уведомить Минтруд о том, что студент работает неполный рабочий день в свободное от занятий время.

«Другими поправками мы предлагаем уравнять таких студентов с россиянами в плане размера подоходного налога — для граждан России он составляет 13%, а для иностранцев, работающих в нашей стране, он установлен на уровне 20%», — пояснил сенатор.