Общество 23 января 2023, 18:46 Студентам и школьникам из стройотрядов предложили сохранить соцдоплаты

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Зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев предложил не лишать школьников и студентов социальных доплат к пенсии по потере кормильца или инвалидности в том случае, если они захотят работать в свободное от учебы время. Об этом написала «Парламентская газета».

Идея законопроекта состоит в том, чтобы молодые люди не теряли выплаты не только при трудоустройстве через центры занятости, но и через Российские студенческие отряды.

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«Чтобы сохранить свою социальную доплату, им нужно будет в адрес работодателя передать справку, что они являются членами „Движения первых“ или студенческих отрядов», — сказал Киселев.

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В студотрядах школьники и студенты смогут работать на железной дороге, в строительстве, в детских лагерях отдыха, в проектах Росатома, Россетей, Роскосмоса, Газпрома и других.

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