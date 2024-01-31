Общество 31 января 2024, 20:33 Студента с самым низким баллом в истории МФТИ отчислили Baza: поступившего по квоте сына участника СВО отчислили с первого курса МФТИ Freepik

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Сын участника спецоперации поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким баллом за всю историю вуза. Накануне студента отчислили с первого курса, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек прошел в МФТИ с 127 баллами по итогам Единого государственного экзамена. У него было 57 баллов по русскому языку, 70 — по математике и 66 — по физике. Результаты последнего испытания приемная комиссия не засчитала.

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Отец абитуриента находится в зоне боевых действий на Украине, поэтому юноше полагались льготы. В итоге его приняли на первый курс с низкими результатами.

Первые полтора месяца первокурсник посещал занятия, но потом многое пропустил из-за болезни. Официально его отчислили 30 января. По словам юноши, у него не хватило сил учиться.

Ранее для участников спецоперации и членов их семей продлили кредитные каникулы. Нововведения будут действовать до конца 2024 года.