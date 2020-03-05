Студента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге

Студент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова пожаловался сотрудникам больницы на признаки ОРВИ. Его отправили на обследование в инфекционное отделение больницы им С. П. Боткина. Сейчас там проходят лабораторные исследования.

Уроженец Италии проживал в общежитии университета. В здании проведут карантинные мероприятия. Люди, которые контактировали с заболевшим студентом, попадут под контроль врачей.