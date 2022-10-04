Студента оштрафовали за взятку преподавателю в Оренбурге | 360°

Общество 04 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

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Viber Студента оштрафовали за взятку преподавателю в Оренбурге

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В Оренбурге перед судом предстал студент одного из местных вузов, которого обвинили в попытке дать взятку. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

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Молодой человек попытался с помощью 42 тысяч рублей подкупить преподавателя, чтобы получить положительную оценку, не делая учебного задания. Суд оштрафовал студента на 50 тысяч рублей. Это решение связано с положительными характеристиками парня и непростыми семейными обстоятельствами. Отмечается, что он признал свою вину и оказывал следствию содействие.

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