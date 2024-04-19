Общество 19 апреля 2024, 14:34 Студента из Белгорода оштрафовали за покушение на дачу взятки

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В Белгороде суд признал виновным 21-летнего студента в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ по региону.

Следствие выяснило, что в декабре 2022 года обвиняемый перевел посреднику 16,5 тысячи рублей для успешной сдачи зачетов и экзаменов. Деньги до преподавателей так не дошли, поскольку были похищены тем самым посредником.

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За содеянное студенту назначили штраф. Сумма взыскания не называется.