Студент с наркотиками попросил полицию Петербурга спасти его и попал изолятор

Полиция Санкт-Петербурга арестовала студента технологического института за хранение в квартире 100 граммов синтетического наркотика. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне молодой человек позвонил в отделение полиции и сообщил, что к нему в дверь ломятся неизвестные люди. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка нашли у студента сверток синтетического наркотика. Запрещенное вещество изъяли, а парня поместили в изолятор.

Студент первого курса оказался уроженцем Приморского края. В Петербурге он снимал квартиру на Витебском проспекте. По факту обнаружения наркотиков на студента завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение психотропных веществ».