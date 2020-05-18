    18 мая 2020, 13:52

    Студент с коронавирусом доставлял пиццу на Ямале

    Ольга Ситникова

    Учащийся Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде был доставщиком пиццы в крупной компании. Недавно ему поставили диагноз коронавирусная инфекция. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По словам источников издания, «весь Салехард обсуждает произошедшее». Многие жители обеспокоены тем, что работа зараженного сотрудника может спровоцировать новые случаи заражения коронавирусом.

    В компании подтвердили информацию об инфицированном сотруднике.

    «Да, к сожалению, это произошло. Однако уже с конца апреля молодой человек доставкой не занимается», — уточнили представители фирмы.

    Они подчеркнули, что студент отпросился с работы 27 апреля из-за плохого самочувствия, а на следующий день взял больничный.

    «Где он мог заразиться, нам неизвестно», — добавили в компании. В пиццерии заверили, что с началом ограничений из-за угрозы распространения вируса для всех работников ввели проверку температуры. Сотрудники с недомоганием отправляются домой.