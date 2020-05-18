Студент с коронавирусом доставлял пиццу на Ямале

По словам источников издания, «весь Салехард обсуждает произошедшее». Многие жители обеспокоены тем, что работа зараженного сотрудника может спровоцировать новые случаи заражения коронавирусом.

В компании подтвердили информацию об инфицированном сотруднике.

«Да, к сожалению, это произошло. Однако уже с конца апреля молодой человек доставкой не занимается», — уточнили представители фирмы.

Они подчеркнули, что студент отпросился с работы 27 апреля из-за плохого самочувствия, а на следующий день взял больничный.

«Где он мог заразиться, нам неизвестно», — добавили в компании. В пиццерии заверили, что с началом ограничений из-за угрозы распространения вируса для всех работников ввели проверку температуры. Сотрудники с недомоганием отправляются домой.