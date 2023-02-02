Общество 02 февраля 2023, 00:47 Студент РГТУ написал оригинальную ВКР на 82% с помощью нейросети РИА «Новости»

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Студент Российского государственного гуманитарного университета написал выпускную квалификационную работу, используя нейросети. Проверка на плагиат показала 82% оригинальности, сообщается на сайте вуза.

«РГГУ впервые столкнулся с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента», — отмечено в сообщении.

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Уточняется, что в ходе подготовки выпускной квалификационной работы руководитель делал замечания, связанные с качеством представленных материалов. В результате проверка итогового варианта ВКР на антиплагиат показала 82% оригинальности.

Во время защиты ВКР члены государственной экзаменационной комиссии выбирали между оценками «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». После просмотра презентации комиссия оценила труд студента на «удовлетворительно».

Ранее президент России Владимир Путин распорядился включить в образовательные программы университетов и институтов курс «Основы российской государственности». Также он велел до начала весны учредить именную стипендию для студентов вузов, которые проявляют активную гражданскую позицию.