Студент обманул пожилую жительницу Петербурга, выманив у нее крупную сумму денег | 360°

Общество 18 октября 2022, 16:35 Студент обманул пожилую жительницу Петербурга, выманив у нее крупную сумму денег

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 21-летнего студента третьего курса университета, который подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, студент уговорил пожилую женщину передать ему 100 тысяч рублей и еще 2,5 тысячи долларов якобы за то, чтобы петербурженку не привлекли к ответственности за совершенное ДТП.

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О случившемся полиции рассказала дочь потерпевшей. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

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