Студент нашел математический способ путешествовать во времени

Студент бакалавриата Квинслендского университета вместе со своим научным руководителем нашел математический способ для разработки путешествия во времени. Самое интересное в этой версии, что в ней отсутствуют временные парадоксы.

Авторы статьи смогли доказать, что путешествовать во времени можно без противоречий, все события будут меняться так, чтобы не вызывать парадокс. Информация об этом появилась на сайте lop.science.

Раньше такая поездка считалась невозможной из-за нарушения причинно-следственной связи. Например, когда человек хочет предотвратить распространение опасного вируса в мире, он возвращается в прошлое, все исправляет, а потом в будущем у него уже нет повода для возвращения в прошлое.

Но, по данным научной статьи, как бы люди ни хотели создать парадокс, события все равно будут изменяться сами, чтобы избежать нарушения принципа самосогласованности Новикова — принципа причинности.

Ранее ученые установили связь между большим животом и преждевременной смертью. Выяснилось, что большой живот может являться предвестником скорой смерти даже при нормальном весе.