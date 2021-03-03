Студент, который ловил Сеть с березы, рассказал о планах на будущее

Блогер Алексей Дудоладов из омской деревни Станкевичи, получивший известность после видео с ловлей интернета на дереве, рассказал сайту телеканала «Звезда», что проблему, которую он поднял, удалось успешно решить.

«С 11 ноября началась эта нешуточная борьба, вот вчера ее (вышку сотовой связи — прим. ред.) поставили, но она еще не работает. Почему-то все люди думают, что я для себя ее выбивал, а я не для себя — я просто хотел бы, чтобы у людей, которые живут в деревне, была связь», — поделился собеседник издания.

По его словам, он по-прежнему будет снимать ролики про деревню и набирать аудиторию, поскольку с ней поднимать те или иные проблемы гораздо проще.