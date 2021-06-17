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    17 июня 2021, 17:15

    Студент, которому занизили оценку из-за цвета волос, получил пятерку

    Анастасия Калинина

    Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову, которому комиссия занизила оценку за дипломную работу из-за цвета волос, исправили отметку на «отлично». До этого депутат Госдумы Антон Шипулин возмутился действиями преподавателей.

    Студент, которому занизили оценку из-за цвета волос, получил пятерку

    Оценку учащемуся исправили после заседания апелляционной комиссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерств образования и молодежной политики.

    «Было принято решение об изменении оценки на „отлично“. В ходе проверки Минобразования было установлено, что по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку „хорошо“ или „отлично“, разделилось 50 на 50», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе уточнили, что при оценке знаний учащегося, в случае «пограничной ситуации», решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Поэтому решение комиссии было признано некорректным и его пересмотрели.

    Студент ранее опубликовал запись, на которой преподавательница говорит, что защита была хорошая, но зеленые волосы все испортили. Она призналась, что из-за этого ей пришлось поставить «хорошо». Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин назвал ситуацию средневековьем.