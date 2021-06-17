Студент, которому занизили оценку из-за цвета волос, получил пятерку

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову, которому комиссия занизила оценку за дипломную работу из-за цвета волос, исправили отметку на «отлично». До этого депутат Госдумы Антон Шипулин возмутился действиями преподавателей.

Оценку учащемуся исправили после заседания апелляционной комиссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерств образования и молодежной политики.

«Было принято решение об изменении оценки на „отлично“. В ходе проверки Минобразования было установлено, что по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку „хорошо“ или „отлично“, разделилось 50 на 50», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при оценке знаний учащегося, в случае «пограничной ситуации», решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Поэтому решение комиссии было признано некорректным и его пересмотрели.

Студент ранее опубликовал запись, на которой преподавательница говорит, что защита была хорошая, но зеленые волосы все испортили. Она призналась, что из-за этого ей пришлось поставить «хорошо». Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин назвал ситуацию средневековьем.