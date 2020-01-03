Студент колледжа полиции показал в ТikТоk, как «подбрасывать наркотики»

Студент полицейского колледжа из Санкт-Петербурга Руслан Ахмедов снял видео о плюсах жизни сотрудника правоохранительных органов и показал, как можно подбрасывать наркотики. В МВД от студента и его учебного заведения открестились.

«Все оскорбляют в интернете, но боятся в жизни. Хорошая пенсия, власть, влияние и девушки любят парней в форме», — говорится в текстовых подписях в клипе Ахмедова, который он опубликовал на TikTok.

Молодой человек обыграл сцену с подбрасыванием наркотиков человеку.

После того, как в соцсетях раскритиковали видео и его автора, Ахмедов записал новое видеообращение, в котором объяснил, что сделал клип в «юмористических целях» и не хотел никого оскорблять.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что не имеют к полицейскому колледжу никакого отношения.

«Данное учебное заведение к подразделениям ГУ МВД России отношение не имеет. Информация о том, что студенты проходят практику в подразделениях полиции Петербурга не соответствует действительности», — сказал представитель МВД радиостанции «Говорит Москва».