«Не знал, что так нельзя». Темнокожий студент извинился за танцы с девушкой в Осетии

Танец с девушкой обернулся для темнокожего студента осетинского вуза неприятностями. Молодой человек повел себя слишком откровенно, но потом публично извинился за свой поступок.

Видеозапись, на которой студент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) просит прощения, опубликована в аккаунте «Владикавказ Осетия» в Instagram.

«Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя. Обещаю, что подобное больше никогда не повторится», — сказал парень на камеру.

Поводом для публичного покаяния стала запись, которая появилась в упомянутом аккаунте ранее. В ролике девушка танцевала в окружении других студентов под ритмичную музыку. В какой-то момент к ней присоединился темнокожий молодой человек — и танец стал более откровенным. К моменту публикации заметки публикацию уже удалили.

Источник фото: Instagram

Хотя зрители отреагировали на происходящее с одобрением, в Сети осудили и поведение студента, и юной танцовщицы.

Последняя тоже извинилась за свое поведение на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осетия».

«Организационные выводы» намерены сделать и в СОГУ. В вузе пообещали, что проведут воспитательную работу с героями ролика.

«Университет — это не место для пошлости», — подчеркнули в СОГУ и уточнили, что все произошло во время празднования Татьянина дня.