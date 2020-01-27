«Не знал, что так нельзя». Темнокожий студент извинился за танцы с девушкой в Осетии
Видеозапись, на которой студент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) просит прощения, опубликована в аккаунте «Владикавказ Осетия» в Instagram.
«Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя. Обещаю, что подобное больше никогда не повторится», — сказал парень на камеру.
Поводом для публичного покаяния стала запись, которая появилась в упомянутом аккаунте ранее. В ролике девушка танцевала в окружении других студентов под ритмичную музыку. В какой-то момент к ней присоединился темнокожий молодой человек — и танец стал более откровенным. К моменту публикации заметки публикацию уже удалили.
Хотя зрители отреагировали на происходящее с одобрением, в Сети осудили и поведение студента, и юной танцовщицы.
Последняя тоже извинилась за свое поведение на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осетия».
«Организационные выводы» намерены сделать и в СОГУ. В вузе пообещали, что проведут воспитательную работу с героями ролика.
«Университет — это не место для пошлости», — подчеркнули в СОГУ и уточнили, что все произошло во время празднования Татьянина дня.