    27 января 2020, 14:10

    «Не знал, что так нельзя». Темнокожий студент извинился за танцы с девушкой в Осетии

    Александра Ломейко

    Танец с девушкой обернулся для темнокожего студента осетинского вуза неприятностями. Молодой человек повел себя слишком откровенно, но потом публично извинился за свой поступок.

    Видеозапись, на которой студент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) просит прощения, опубликована в аккаунте «Владикавказ Осетия» в Instagram.

    «Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя. Обещаю, что подобное больше никогда не повторится», — сказал парень на камеру.

    Поводом для публичного покаяния стала запись, которая появилась в упомянутом аккаунте ранее. В ролике девушка танцевала в окружении других студентов под ритмичную музыку. В какой-то момент к ней присоединился темнокожий молодой человек — и танец стал более откровенным. К моменту публикации заметки публикацию уже удалили.

    «Не знал, что так нельзя». Темнокожий студент извинился за танцы с девушкой в Осетии | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Хотя зрители отреагировали на происходящее с одобрением, в Сети осудили и поведение студента, и юной танцовщицы.

    Последняя тоже извинилась за свое поведение на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осетия».

    «Организационные выводы» намерены сделать и в СОГУ. В вузе пообещали, что проведут воспитательную работу с героями ролика.

    «Университет — это не место для пошлости», — подчеркнули в СОГУ и уточнили, что все произошло во время празднования Татьянина дня.