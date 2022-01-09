Студент из Замбии показал, как закаляется в 45-градусный мороз в Якутии. Видео

Студент Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Матьюс Чуши, который приехал в Якутию из Замбии, снял на видео, как он закаляется на улице. Его не остановил даже мороз -45 градусов.

Ролик молодой человек опубликовал у себя в TikTok. На видео он в одних шортах и шлепанцах обливает себя холодной водой из ведра. В этот момент от него начинает идти пар. Потом Чуши с улыбкой падает в сугроб. Запись была сделана в селе Крест-Хальджай Томпонского улуса.

По данным ЯСИА, житель Замбии приехал в Россию в 2015 году, поступил в СВФУ. Он уже успел привыкнуть к суровому климату в Якутии, ему очень нравится жить в республике, изучать ее национальную культуру и традиции.

«Я снимаю ролики про Якутию, чтобы у людей была возможность познакомиться с красотой республики. В Якутске больше всего нравятся люди — они гостеприимные и добрые», — рассказал студент.