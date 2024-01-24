Общество 24 января 2024, 12:44 Студент из Донецка сдал полиции астронома из Петербурга после разговора об СВО Студент сдал полиции Петербурга астронома, который выразил поддержку Украине РИА «Новости»

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В Петербурге донецкий студент сдал правоохранителям 45-летнюю женщину, которая выразила поддержку Украине. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

Полицейские задержали женщину-астронома у станции метро «Владимирская» накануне. Заявление на нее написал 22-летний студент. Парень рассказал, что разговаривал с ней у станции «Достоевской». Во время беседы женщина выразила свою поддержку Украине. На рюкзаке у астронома находился шеврон в виде украинского флага. В словах и действиях женщины студент усмотрел нарушение статьи о публичной дискредитации российской армии.

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Задержанная — сотрудница Института прикладной астрономии РАН. В начале специальной военной операции она вместе с другими учеными подписала открытое письмо против СВО.

А студент, по данным издания, выступает на разных мероприятиях в качестве спикера. Еще будучи в Донецке он получил высшее образование и даже успел отправиться добровольцем на фронт. После демобилизации он поступил в СПбГУ.