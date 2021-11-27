Студенческий корпус спасателей Московской области подвел итоги за первое полугодие

Руководители студенческих спасательных отрядов, студенты-спасателями и добровольцы Всероссийского студенческого комплекса спасателей (ВСКС) Московской области провели в Академии гражданской защиты учебно-методический сбор. На собрании огни подвели итоги работы за первое полугодие.

Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной погибшим накануне шахтерам и горноспасателям на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Об итогах работы Московского областного регионального отделения ВСКС за прошедший период 2021 года рассказали председатель Совета подмосковного отделения руководитель студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты, преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ вуза Никита Еськин и координаторы подмосковных ВСКС по различным направлениям работы.⁣⁣⠀

Руководитель ВСКС Евгений Козеев вручил студентам-спасателям и добровольцам почетные грамоты — за высокую гражданскую ответственность и содействие в развитии студенческого спасательного движения на территории Московской области.

Отдельно он отметил участников ликвидации последствий пожаров в Иркутской области и вручил благодарности за помощь в проведении I Всероссийского слета студентов-спасателей и добровольцев имени Героя России Евгения Зиничева.

Принимавшим участие в проведении Парада Победы на Красной площади добровольцам благодарственные письма вручил начальник отдела воспитательной работы Академии гражданской защиты, полковник Сергей Семенов.⁣⁣⠀

В заседании приняли участие исполняющий обязанности управления социальных коммуникаций Главного управления социальный коммуникаций правительства Московской области Евгений Кулаков, председатель совета Московской областной организации «Всероссийское общество спасения на водах» Олег Козявин и председатель управления военно-патриотической общественной организации «ТРИГЛАВ» Максим Горшков.⁣⁣⠀