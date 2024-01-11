Общество 11 января 2024, 13:45 Студенческий бал пройдет в Ижевске 25 января

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Городской студенческий бал пройдет в Доме дружбы народов в Ижевске 25 января. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что участие в мероприятии примут не менее пяти пар от каждого образовательного учреждения. На балу станцуют полонез, фигурный вальс, падеграс, галопад-контрданс, падекатр и испанский вальс.

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Как сообщил RT, в программе мероприятия также предусмотрены элементы театрализации и концертные номера.