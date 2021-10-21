Студенческие антиковидные дружины создадут в Петербурге

Члены студсовета РАНХиГС предложили создать в Санкт-Петербурге волонтерские студенческие дружины, которые будут следить за соблюдением мер эпидемиологической безопасности в городе. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Студенты планируют работать в общественных местах, следя за выполнением мер безопасности — например, за ношением масок — и проводя разъяснительную работу. «Мы планируем, что наши представители будут работать на транспорте и в местах массового скопления граждан вместе с сотрудниками полиции и сотрудниками санитарного контроля», — говорится в обращении студентов. Руководство института приняло инициативу. Сейчас идет набор добровольцев в «антиковидные» дружины.