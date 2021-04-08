Сценаристка из Чечни раскритиковала сериал «Топи» и объяснила негатив

Продюсер и сценаристка из Чечни Амина Оздамирова присоединилась у критике сериала «Топи», в котором одна из героинь является чеченкой. Она считает, что аморальный образ девушки режиссер Дмитрий Глуховский прописал специально для хайпа.

«Я не сторонница запрещать творить, но я не могу молчать, как и тысячи чеченцев, когда Глуховский умышленно создает собирательный образ чеченки, причем сознательно аморальный, не соответствующий действительности, для хайпа», — рассказала она «Газете.ru».

Она также отметила, что по ходу повествования на чеченок навешиваются ярлыки террористок. Девушка считает, что главная героиня лишь для привлечения внимания и только.

Недавно в соцсетях на режиссера сериала посыпались угрозы. Сценаристка высказалась против такого поведения. Однако она призвала бойкотировать все работы Дмитрия Глуховского.

«Глуховскому пишут угрозы, требуют извиниться, призывают наказать. Да зачем это? Достаточно просто бойкотировать его книги, текущие и следующие проекты. Возможно, поймет, из-за чего такая реакция», — сказала она.

По словам Оздамировой, своими действиями режиссер очернил репутацию, добавив, что то, с чем он заигрывает в этом сериале, недопустимо.

Ранее чеченская сценаристка на своей странице в Instagram выложила обзор с осуждением сериала «Топи». Под роликом собралось большое количество комментариев с угрозами в адрес сценариста и актеров.

«Провоцируют, суют нос не в свое дело, специально, чтобы сделать из этого скандал и пропиариться. Они прекрасно знали, что нам это не понравится, мягко говоря», — написала пользовательница под ником personne0054.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев считает, что режиссеру можно не опасаться за свою жизнь, несмотря на открытые угрозы в соцсетях и публикацию его личных данных. Он не исключил, что скандал могут намеренно использовать для раскрутки фильма.