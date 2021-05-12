Сценарист «Внутри Лапенко» раскрыл причину ухода из Comedy Club

Популярный комик, сценарист сериала «Внутри Лапенко» и экс-участник Comedy Club Алексей Смирнов рассказал, почему на самом деле ушел из трио «Иванов, Смирнов, Соболев».

По его словам, в трио возникали конфликты, доходило даже до криков. В основном стычки были между ним Ильей Соболевым.

«Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом», — объяснил Смирнов на YouTube-канале «Макарена».

Комик добавил, что дело было не в том, что Соболев стал больше заниматься собственной карьерой. Причиной был человеческий фактор. Конфликты постепенно начали влиять на творчество. Все участники перестали получать удовольствие от того, чем они занимаются.

Другой участник трио, Антон Иванов, добавил, что при ссорах Соболева и Смирнова старался сохранять нейтралитет, надеясь, что все как-то разрешится само собой.

«Не было ни драк, ни предательств, ни каких-то слов за спиной, крысятничества — этого, естественно, не было», — заключил он.

Отказавшись от съемок на ТНТ, Смирнов стал заниматься шоу «Внутри Лапенко». По его словам, это приносит ему много удовольствия, поэтому вопрос о выборе между Comedy Club и сериалом для него не стоял.