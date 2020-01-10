Сценарист «Сам себе режиссер» рассказал о вышедших из программы популярных актерах

Пожалуй, не найдется человека, который бы не знал песню из заставки программы «Сам себе режиссер». Слова «Я всегда с собой беру видеокамеру» и музыку к этой песне написал сценарист программы Родион Белецкий. В беседе с «360» он рассказал, что передача стала школой для многих популярных сегодня актеров.

Сам Родион Белецкий пришел в программу еще в 1994 году сценаристом, а после стал автором песен. Кроме заставки, он написал и сам исполнил песню «Слабо». Она открывала выпуск, где люди делились необычными рекордами. Но главное, что было в программе, — это люди, которые занимались ее производством.

«Там до последнего момента работали интересные люди. Актеры, которые озвучивали. Очень много популярных актеров вышли из нее. Тот же Федя Добронравов озвучивал сюжеты, Эдуард Радзюкевич и множество других, которые прошли школу „Сам себе режиссера“», — поделился он.

Родион Белецкий напомнил, что «Сам себе режиссер» был первой программой с любительским видео на отечественном телевидении. Через некоторое время такие же проекты появились на других каналах. Они уже использовали наработки, которые были сделаны командой «Самого себе режиссера».

При этом Родион Белецкий особо отметил, что за всю историю программы, которая шла в эфире 28 лет, там не показали ни одного повтора любительского ролика. В последние годы сюжеты принимали через интернет, а авторы лучших роликов получали призы. «Я, конечно, не очень рад закрытию, думаю, что она бы могла спокойно и дальше жить», — поделился мнением сценарист.

О том, что «Сам себе режиссер» больше не появится в эфире, сообщил ведущий программы Алексей Лысенков. Он заявил, что как профессионал телевидения понимает это решение, но как человеку ему очень тяжело.