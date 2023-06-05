Общество 05 июня 2023, 18:25 Сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов ушел из жизни

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Известный сценарист советских и российских мультфильмов Владимир Голованов умер на 84 году жизни. Об этом сообщил НСН со ссылкой на Telegram-канал шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Он написал, что не стало заслуженного деятеля искусств, не уточнив причину смерти. Как добавил сайт kp.ru, среди самых известных работ сценариста — «Незнайка на Луне», «Шел трамвай десятый номер», «Вот такой рассеянный» и другие.

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