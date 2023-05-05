Общество 05 мая 2023, 15:49 Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб во время боев за Артемовск Сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе СВО в борьбе за Артемовск Фото: Павел Дроздов / «ВКонтакте»

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Леонид Корин, который был сценаристом картины «Битва за Севастополь», погиб в ходе спецоперации в Артемовске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его друг Олег Дроздов. Также детали произошедшего раскрыл ресурс «Лента новостей Крыма».

Корин был добровольцем, он работал в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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«Я узнал, что Леня погиб. Светлая память», — написал Дроздов в публикации 1 мая.

О дате прощания с Кориным ничего не известно. Сценарист также участвовал в создании сценариев для таких сериалов, как «Литейный» и «Последний мент».

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб сын экс-министра спорта Крыма Денис Шестак и депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются уже более полугода. Под контролем российских бойцов сейчас находится около 90% города. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил 5 мая о том, что выведет своих людей оттуда 10 мая.