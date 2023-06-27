Общество 27 июня 2023, 07:54 Структуру Минобороны обяжут погашать военную ипотеку погибших участников СВО «Ведомости»: структуру Минобороны обяжут погашать ипотеку погибших в боевых действиях РИА «Новости»

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Банки перестанут гасить военную ипотеку погибших в боевых действиях участников специальной военной операции. Эту функцию возложат на подведомственную Минобороны организацию «Росвоенипотека», написали «Ведомости» со ссылкой на проект закона.

По данным издания, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу. В ближайшее время проект внесут в Госдуму.

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Согласно документу, в случае гибели участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, его обязательства по ипотечному договору начнет погашать «Росвоенипотека». Это должно снять финансовую нагрузку с банков. Действие нормы распространят на военнослужащих, погибших после принятия закона.

Ранее Минобороны предложило сократить число банков, имеющих право на перечисление заработной платы российским военнослужащим. Это хотят сделать для уменьшения риска попадания персональных данных в руки третьих лиц.