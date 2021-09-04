«Стройка под микроскопом»: Рогозин заявил о победе над коррупцией на космодроме Восточный

Проблему с коррупцией при строительстве космодрома Восточный удалось решить заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сейчас, по его словам, серьезных нарушений не наблюдается, поэтому «можно вздохнуть спокойно».

Рогозин напомнил, что еще в 2014 году когда он еще работал в правительстве, президент назначил его председателем специальной комиссии, которая должна была расследовать все факты коррупции, казнокрадства на космодроме. По его мнению, задачу, которую поставил глава государства, удалось решить. Было произведено много арестов и задержаний виновных в коррупционных преступлениях.

«Но, слушайте, надо было соображать вообще-то. Это стройка находится под микроскопом и телескопом контролирующих органов. Мы просто не допустим, чтобы здесь какие-то факты могли повториться», — подчеркнул он в комментарии телеканалу «Звезда».

Теперь первая очередь Восточного достроена. Многие деньги вернули в стройку, отметил Рогозин. В настоящее время происходит строительство второй очереди и, по словам главы госкорпорации, серьезных нарушений не наблюдается. Есть казначейское сопровождение, четкий контроль прокуратуры и силовых структур.

Изменилась и сама схема строительства. Ее сделали она более прозрачной, без огромного количества субподрядчиков. Есть конкретный генеральный подрядчик, который своими силами обеспечивает эту уникальную стройку, пояснил Рогозин.

«Поэтому можно вздохнуть и сказать, что на „Восточном“ в основном порядок наведен», — отметил он.

При этом глава Роскосмоса заявил, что полностью исключать какие-то инциденты в будущем нельзя.

«Здесь большое количество людей и далеко не все не путают свою „шерсть“ с государственной», — пояснил Рогозин.

Вместе с тем он выразил надежду, что крупные проблемы на стройке Восточного не повторятся.